МИД: эмир Катара и канцлер Австрии выступят на ПМЭФ

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, какие гости ожидаются в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Среди главных гостей, которые выступят на пленарном заседании в онлайн-режиме, Биричевский назвал эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

"Очно мы ожидаем внушительный набор высоких гостей: это вице-президент Венесуэлы, семь вице-премьеров – Азербайджана, Катара, Северной Македонии, Словакии, Словении, Сомали и Туркменистана. Кроме того, ожидается пять глав внешнеполитических ведомств – это Бахрейн, Венгрия, Монголия, Нигерия и Словакия", - добавил он в интервью РИА Новости.

Также в ПМЭФ примут участие более 20 зарубежных отраслевых министров, несколько глав и заместителей руководителей парламентов и целого ряда международных организаций.

Онлайн на форуме выступит глава Всемирного Банка Дэвид Мэлпасс.

Всего на мероприятие соберется около 5 тыс человек, форум пройдет с учетом эпидемиологических требований, уточнил Биричевский.

Главной темой ПМЭФ, который пройдет 2-5 июня в Петербурге, станет влияние пандемии коронавируса на мировую экономику.