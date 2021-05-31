МИД: эмир Катара и канцлер Австрии выступят на ПМЭФ
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, какие гости ожидаются в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Среди главных гостей, которые выступят на пленарном заседании в онлайн-режиме, Биричевский назвал эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани и канцлера Австрии Себастьяна Курца.
"Очно мы ожидаем внушительный набор высоких гостей: это вице-президент Венесуэлы, семь вице-премьеров – Азербайджана, Катара, Северной Македонии, Словакии, Словении, Сомали и Туркменистана. Кроме того, ожидается пять глав внешнеполитических ведомств – это Бахрейн, Венгрия, Монголия, Нигерия и Словакия", - добавил он в интервью РИА Новости.
Также в ПМЭФ примут участие более 20 зарубежных отраслевых министров, несколько глав и заместителей руководителей парламентов и целого ряда международных организаций.
Онлайн на форуме выступит глава Всемирного Банка Дэвид Мэлпасс.
Всего на мероприятие соберется около 5 тыс человек, форум пройдет с учетом эпидемиологических требований, уточнил Биричевский.
Главной темой ПМЭФ, который пройдет 2-5 июня в Петербурге, станет влияние пандемии коронавируса на мировую экономику.
Вестник Кавказа
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