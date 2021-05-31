Лавров – Евросоюзу: Россия готова и к агрессии, и к диалогу

Россия не оставит без ответа новые недружественные шаги, которые готовятся Евросоюзом, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что Москва также готова к честному и равноправному взаимодействию с Евросоюзом.

По словам министра, Запад, пренебрегая универсальными принципами международного права, по-прежнему практикует открытое вмешательство во внутренние дела России и ее стратегических партнеров. В этой связи Лавров предположил, что "видимо так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на который Запад все больше и больше хочет опираться, отходя от универсальных норм международного права".

В частности, Лавров указал на то, что Москва была удивлена пассивной реакцией Брюсселя на разрушение Вашингтоном режимов контроля над вооружениями. "Оставлено без внимания развернутое и конкретное предложение президента [России Владимира] Путина о том, как не допустить появления в Европе наземных ракет средней дальности, включая - подчеркну это особо, это пытаются затушевать - согласование механизма верификации с абсолютно конкретными предложениями, которые включают посещение Калининградской области и в ответ посещение американских баз противоракетной обороны в Польше и Румынии", - сказал он, отметив, что антироссийская риторика на Западе вытекает в военное строительство, обращенное против России.

В то же время глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона не будет уклоняться от двусторонних контактов с отдельными странами Евросоюза, несмотря на противодействие со стороны Брюсселя. "Подчеркну еще раз, что, если любая из стран Евросоюза заинтересована в контактах с нами, конечно же, мы не будем от таких контактов уклоняться. Я надеюсь, в Брюсселе это должны прекрасно понимать", - сказал он.

В этой связи министр акцентировал внимание на том, что пришло время для налаживания политических контактов между ЕС и РФ, в том числе по линии ЕАЭС.