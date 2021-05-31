Спецслужбы Турции задержали племянника Фетхуллы Гюлена

Сотрудники Национальной разведорганизации Турции (МИТ) доставили в страну племянника обвиняемого в попытке переворота Фетхуллы Гюлена Селяхаддина Гюлена, - сообщает турецкий телеканал NTV.

Известно, что операция по задержанию Гюлена проошла за рубежом, племянник руководителя "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), ранее был вывезен за пределы Турции при содействии других членов организации. Он имеет связи с рядом высокопоставленных руководителей ФЕТО, а в Турции он находился в розыске по обвинению в членстве в вооруженной террористической группировке, - передает ТАСС.

предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.

Напомним, Анкара обвиняет в подготовке переворота 15 июля 2016 года, предпринятого группой солдат и офицеров ВС Турции, проживающего в США исламского проповедника Фетхуллу Гюлена и связанную с ним ФЕТО.