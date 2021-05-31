Белоусов: проблему бедности в России решат только пособия

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что с бедностью в стране в настоящее время можно бороться только пособиями, об это он сказал в интервью телеканалу РБК.

"Проблема бедности - сейчас нет другого способа (решить ее), кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации", - заявил Белоусов.

Он отметил, что государство научилось идентифицировать таких граждан и быстро доводить до них помощь. "Системно этот вопрос мы собираемся решать созданием так называемого социального казначейства. У нас казначейство сейчас видит каждое домохозяйство и может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее, и настроить поддержку тем домохозяйствам, которые нуждаются в этой помощи", - поделился Белоусов.

По его словам, социальное казначейство может появиться в самое ближайшее время, так поддержка населения реально станет адресной.

"Достаточно много попадает - я думаю от 20 до 30% - мимо цели", - признал первый вице-премьер.