Житель Ставрополя покусился на жизнь знакомого

Житель Ставрополя задержан по подозрению в покушении на убийство, проинформировали в пресс-службе краевого СУ СРК.

Сообщается, что 25 мая подозреваемый был в гостях у своего знакомого. За распитием спиртного, начался конфликт, переросший в драку. Подозреваемый взял нож и несколько раз ударил потерпевшего.

В настоящее время пострадавший госпитализирован, а нападавший находится в КПЗ.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.