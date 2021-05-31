Легендарное полотно Николая Ярошенко "увидело" пик Эльбруса
Почти через 150 лет после создания генерал-майором артиллерии, художником-передвижником Николаем Ярошенко картины "Шат-гора" (1884 год), одно из главных в истории живописи изображений Эльбруса было поднято на главный пик Европы.
Картина была поднята на вершину Эльбруса благодаря Максиму Шумайлову, совершившему
восхождение в составе группы альпинистов.
Стало известно, что он буквально вырос в Кисловодском доме-музее Ярошенко, которым 30 лет руководила его бабушка, а теперь возглавляет мама, Наталья Шумайлова.
"Я много слышал о съемках фильма "Вертикаль" от самого Станислава Сергеевича Говорухина, с которым мне выпала честь быть знакомым, опять же благодаря музею", - рассказал он, передает "Ставропольская правда".
В настоящее время Максим Шумайлов – госслужащий, сотрудник отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Вестник Кавказа
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