Лето придет в Крым со штормами

Крым ждет первый летний шторм - предупреждение об этом объявлено на полуострове на понедельник и вторник, ожидаются ливни и сильный ветер, - сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на синоптиков.

"Сегодня днем и до конца суток, а также в течение 1 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - предупреждают спасатели, передает "Интерфакс-Юг".

Жителей и гостей полуострова попросили не выходить в море в шторм, а также отложить дог улучшения погоды походы в горы и лес.