В России выявили еще 8 475 случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России зафиксированы 8,5 тыс новых случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 8 475 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 122 (13,2%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 614, в Санкт-Петербурге - 822, в Московской области - 752. В Крыму 97 новых случаев, в Краснодарском крае - 95, в Ставропольском крае - 48, в Дагестане - 46, в Кабардино-Балкарии - 14, в Карачаево-Черкесии - 14, в Ингушетии - 11, в Северной Осетии - 9, в Чечне - 9, в Адыгее - 7.

Суточный прирост составил 0,17%, общее число инфицированных в России достигло 5 071 917 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 6 715 человек, за весь период - 4 684 585 человек.

За сутки умерли 339 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 121 501 человек.