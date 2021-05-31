Виртуальный концертный зал появится в Пушкинской галерее Железноводска

В Железноводске в Пушкинской галерее откроется новый виртуальный концертный зал, где будет установлено акустическое оборудование и гигантский LED-экран. Об этом проинформировали в пресс-службе местной администрации.

"Теперь, находясь в зале Пушкинской галерее, вы имеете возможность посещать концерты Москвы и Санкт-Петербурга … и всего мира", - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

Ранее сообщалось, что в Железноводске в рамках цифровой платформы "Умный город" создают проект интеллектуального уличного освещения с применением энергосберегающих технологий.