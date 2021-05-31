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Виртуальный концертный зал появится в Пушкинской галерее Железноводска

Виртуальный концертный зал появится в Пушкинской галерее Железноводска

В Железноводске в Пушкинской галерее откроется новый виртуальный концертный зал, где будет установлено акустическое оборудование и гигантский LED-экран. Об этом проинформировали в пресс-службе местной администрации.

 "Теперь, находясь в зале Пушкинской галерее, вы имеете возможность посещать концерты Москвы и Санкт-Петербурга … и всего мира", - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

Ранее сообщалось, что в Железноводске в рамках цифровой платформы "Умный город" создают проект интеллектуального уличного освещения с применением энергосберегающих технологий.

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Вестник Кавказа

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