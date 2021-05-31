Маршрутное такси в Волгограде попало в ДТП – есть пострадавшие

Сегодня днем в Волгограде ВАЗ-2109 протаранила маршрутное такси, есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительным данным, ВАЗ, двигаясь по проспекту Ленина, при повороте налево врезался в маршрутку Сitroen, в результате ДТП пострадала пассажирка "девятки" и три пассажира маршрутки - две женщины и мужчина, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На месте аварии работают сотрудники полиции.