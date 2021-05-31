Главная » Новости

Срочники из Ингушетии вынесли из огня пенсионерку в Нижегородской области

Срочники из Ингушетии вынесли из огня пенсионерку в Нижегородской области

В Нижегородской области двое военнослужащих из Ингушетии спасли из горящего дома пожилую женщину.

"Наши ребята Алихан Тумгоев и Зелимхан Яндиев, которые проходят военную службу в поселке Мулино Нижегородской области, спасли человеку жизнь", - сказали в постпредстве республики при президенте РФ в Москве в понедельник, передает "Интерфакс".

В поселке, недалеко от военной части, загорелся жилой дом. Молодые люди увидели, что в здании остались люди и бросились на помощь. Они вбежали в горящий дом и спасли пожилую женщину, которая не могла сама выбраться на улицу.

1355 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!