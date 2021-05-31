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На юго-востоке Узбекистана столкнулись три автомобиля

На юго-востоке Узбекистана столкнулись три автомобиля

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области Узбекистана произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Дехканабадского района.

Авария случилась 29 мая примерно в 15:30-16:00 по местному времени.

Как отмечается, водитель Nexia, не включил "поворотник" при повороте налево, в результате чего следовавшая позади Lada въехала в притормозившую Nexia, которая после столкнулась с еще автомобилем Damas.

В результате ДТП никто не пострадал. Участники происшествия договорились возместить материальный ущерб, передает Nuz.uz.

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Вестник Кавказа

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