На юго-востоке Узбекистана столкнулись три автомобиля

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области Узбекистана произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Дехканабадского района.

Авария случилась 29 мая примерно в 15:30-16:00 по местному времени.

Как отмечается, водитель Nexia, не включил "поворотник" при повороте налево, в результате чего следовавшая позади Lada въехала в притормозившую Nexia, которая после столкнулась с еще автомобилем Damas.

В результате ДТП никто не пострадал. Участники происшествия договорились возместить материальный ущерб, передает Nuz.uz.