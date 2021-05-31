МИД РФ: России нужна защита от запрета SWIFT

России следует обезопасить себя на случай отключения от глобальных платежных систем, но не стремиться к такому развитию событий, - заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Я не уверен, что нам нужна "самоцель" в виде независимости от глобальных платежных систем – нам надо иметь возможность реализовывать собственные интересы, проводить платежи и расчеты за торговые операции. Если такое отключение произойдет, важно быть готовыми к этому, но не следует к этому стремиться", - сказал Биричевский, РИА Новости.

Все игроки в современном мире взаимозависимы, и обособление не сулит им ничего хорошего, поэтому следует деполитизировать экономику, но быть готовым к тому, чтобы обезопасить себя, - поведал он.

"Я на самом деле уверен, что от SWIFT в ближайшее время мы отключены не будем, а может, и не будем никогда, но даже если это произойдет, то готовность к тому, чтобы иметь возможность расплачиваться за товары и услуги с нашими основными партнерами, в любом случае необходима. Тем более, в этом заинтересованы не только мы, но и те, кто торгует с нами", - добавил Биричевский.

Тем не менее, отключить Россию от SWIFT, международной межбанковской платежной системы передачи информации и совершения платежей, не так просто - это международная частная организация, и у Евросоюза нет компетенций на ее отключение, - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений, к которой подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, при должной политической воле Запад без труда сможет отключить Россию от SWIFT. "Сделать это будет несложно – просто поставить блокировку в системе расчетов, и SWIFT сразу перестанет действовать у нас, то есть сообщения в стандарте SWIFT по России приниматься больше не будут", - пояснил он.

Произойдет это очень быстро, однако вопрос в другом. "Технически осуществить отключение от SWIFT можно очень быстро, это же всего лишь изменение настроек системы. Другое дело, насколько все лояльно будут относиться к такому решению администрации, не найдутся ли крупные банки, которые проигнорируют отключение", - обратил внимание Александр Абрамов.

В целом такой сценарий сейчас является маловероятным. "Все еще остается довольно широкий круг санкций, которые можно к России применять помимо отключения от SWIFT. Причем надо понимать, что какой-то ключевой роли отключение от SWIFT как санкция не будет иметь значения, потому что внутренняя банковская система продолжит функционировать, проблемы будут только с внешними расчетами и иностранными платежными системами", - сказал экономист.

"Я очень маловероятным считаю, что будут дестабилизировать финансовую систему ради каких-то санкций. Есть другие способы воздействия. Если же это произойдет, то после технического отключения от SWIFT пройдет еще некоторое время, пока текущие расчеты не будут завершены. Будет переходный период, потому что проблема не в отключении, в завершении расчетов по заключенным уже сделкам, по открытым контрактам, по производным инструментам. Как минимум месяц дадут на то, чтобы контракты были исполнены", - заключил Александр Абрамов.