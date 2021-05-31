Узбекистан и Таджикистан займутся развитием сотрудничества в сфере транспорта

Заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов и министр транспорта Таджикистана Азим Ибрагим провели встречу в Душанбе.

Как сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана, стороны обсудили вопросы развития транспортно-транзитных отношений двух стран.

Напомним, в марте делегация из Узбекистана посетила Душанбе, Таджикистан заинтересованность опытом Узбекистана в строительстве наземного метро. Узбекистан планирует активизировать автотранспортные маршруты в Китай через Таджикистан.