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В музее Льва Толстого в Чечне открылась новая постоянная экспозиция

Фото: пресс-служба министерства культуры РФ
Фото: пресс-служба министерства культуры РФ

В Ставрогладовской станице Чечни в Литературно-этнографическом музее Льва Толстого была открыта новая постоянная экспозиция "Л. Н. Толстой – писатель".

Мероприятие было приурочено к 170-летию со дня приезда писателя на Кавказ.

По словам главы Минкультуры России Ольги Любимовой, музей будет местом притяжения и местных жителей, и "тех людей, которые приезжают туристами в Чеченскую Республику".

На экспозиции представлены фотографии, копии рукописей писателя, документов, сабли Садо и другие предметы, передает ТАСС.

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