В музее Льва Толстого в Чечне открылась новая постоянная экспозиция

В Ставрогладовской станице Чечни в Литературно-этнографическом музее Льва Толстого была открыта новая постоянная экспозиция "Л. Н. Толстой – писатель".

Мероприятие было приурочено к 170-летию со дня приезда писателя на Кавказ.

По словам главы Минкультуры России Ольги Любимовой, музей будет местом притяжения и местных жителей, и "тех людей, которые приезжают туристами в Чеченскую Республику".

На экспозиции представлены фотографии, копии рукописей писателя, документов, сабли Садо и другие предметы, передает ТАСС.