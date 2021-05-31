В Ингушетии стартовал летний туристический сезон – основные мероприятия прошли на курорте "Армхи", - сообщили в администрации Джейрахского района республики.

"На территории курорта "Армхи" в горном Джейрахском районе в ходе праздничного мероприятия провели различные мастер-классы и конкурсы. Желающие могли попробовать себя в качестве лучников, а также освоить навыки ходьбы на ходулях", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Местные жители и гости из различных регионов поучаствовали в экскурсии к Ляжгинскому водопаду по четырехкилометровой живописной тропе ущелья.

В рамках церемонии открытия летнего турсезона известный на Кавказе российский фотограф и путешественник Тимур Агиров презентовал компактную туристическую карту горного района Ингушетии с указанием древних памятников и троп, на которой отмечены дороги, комплексы и храмы, пешеходные тропы, родники, автодороги и тропы, а также расположение боевых башен.

Карта составлена с нуля, по спутниковым данным GPS-треков, она распространяется бесплатно.

Напомним, курорт "Армхи" расположен в заповедной зоне горной Ингушетии в окружении Кавказских гор. Гостиничный комплекс построен в 1999 году турецкой строительной компанией. Сейчас "Армхи" - всесезонный курорт с горнолыжной трассой, бассейнами, который принимает отдыхающих круглый год.