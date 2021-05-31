Главная » Новости

Автоавария со смертным исходом произошла в Пятигорске

Автоавария со смертным исходом произошла в Пятигорске

Сегодня утром в Пятигорске на улице Островского водитель автомобиля ВАЗ-21061 не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате полученных в ДТП травм водитель скончался до приезда врачей.

В ставропольском УГИБДД сообщили о том, что по факту гибели водителя проводится проверка.

Всех возможных свидетелей данного происшествия правоохранители просят сообщить имеющуюся информацию по номеру дежурной части ГИБДД Пятигорска.

610 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!