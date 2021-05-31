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Кубань ждет жара с ураганом

Кубань ждет жара с ураганом

Синоптики  отмечают, что в Краснодарский край вернулись так называемые погодные качели.  

Так, в регионе уже несколько дней подряд перепад температур составляет около 20 градусов, а ливни, грозы и молнии сменяются жарой и ураганным ветром.

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поделились прогнозом, согласно которому в ближайшее время ожидается потепление, максимальная температура воздуха днем составит 27 градусов. Ветер усилится до14 м/с.

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Вестник Кавказа

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