Кубань ждет жара с ураганом

Синоптики отмечают, что в Краснодарский край вернулись так называемые погодные качели.

Так, в регионе уже несколько дней подряд перепад температур составляет около 20 градусов, а ливни, грозы и молнии сменяются жарой и ураганным ветром.

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поделились прогнозом, согласно которому в ближайшее время ожидается потепление, максимальная температура воздуха днем составит 27 градусов. Ветер усилится до14 м/с.