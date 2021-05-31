Российские банки вводят вечную удаленку для желающих сотрудников

Постоянную удаленную работу для трети и более сотрудников готовы ввести Райффайзенбанк, Сбер, Росбанк и МКБ, пишет газета "Известия".

Банки предоставляют сотрудникам выбор: трудиться полностью дистанционно или несколько раз в неделю ходить в офис. Райффайзенбанк и Росбанк также готовы принимать на работу новых сотрудников онлайн - они уже адаптировали под это систему.

Кроме того, постоянная удаленка введена в ряде отделений банков ВТБ, "Росгосстрах", "АльфаСтрахование", "Югория", там дистанционно работают сотрудники из IT отдела.

Отмечается, что удаленка помогла банкам сэкономить. Так, в "Открытии" и "Зените" сообщили об отказе от аренды нескольких офисных помещений, "Открытие" также планирует продажу одного из офисных зданий.