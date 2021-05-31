Автомобилист бросил раненую пассажирку и сбежал в Ставрополе

Один человек пострадал в результате автоаварии в Ставрополе.По данным регионального УГИБДД, водитель Reno на высокой скорости не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем врезался в дорожное ограждение после чего машина оказалась на газоне.

В результате аварии пострадала 18-летнюю пассажирка. В ведомстве отметили, что водитель бросил пострадавшую и скрылся с места ДТП.

Впоследствии он был задержан правоохранителями. Виновником аварии оказался житель Изобильненского городского округа, который недавно был лишен прав. Ему грозит крупный штраф, административный арест сроком до 15 суток, а также продление срока лишения права управления автомобилем.