Власти Грузии ужесточают контроль за качеством винограда

Власти Грузии приняли решение ужесточить требования к винограду, выращенному в Кахети – так, фактическое содержание спирта в вине из этого винограда должно быть не менее 10,5%, тогда как ранее оно составляло 9%, - говорится в поправках в технический регламент "Об общих правилах производства вина и перечне разрешенных процессов, материалов и веществ".

"Этой поправкой мы уточнили содержание алкоголя в винах, произведенных в регионе Кахети, которые относятся к категории других вин. Содержание спирта в других винах, изготовленных из винограда, выращенного в других зонах виноградарства, составляет не менее 9%", – заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили, передает Sputnik Грузия.

Изменение климата вызвало рост естественного содержания сахара в винограде, выращенном в Кахети, а именно от него и от степени спелости винограда зависит содержание спирта в вине, - пояснили в Минсельхозе страны.

Изменение не затронет вина с защищенным географическим указанием, ликеры, игристые, крепленые, десертные, ароматизированные, кувшинные и ледяное вино, у которых содержание алкоголя остается на уровне, ранее определенном регламентом.

В рамках урожая 2021 года министерство планирует установить строгий контроль за качеством сдаваемого винограда, в частности, за содержанием сахара, что установлено соответствующими нормативными документами. Они не будут применяться к вину, произведенному до 1 августа 2021 года, - добавили в министерстве.