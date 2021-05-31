Платные дороги в России станут безбарьерными

Минтранс РФ подготовил проект правил взимания платы за проезд по платным дорогам, он устранит нормативные пробелы, мешающие развитию в России системы безбарьерного проезда free flow, пишет "Коммерсантъ".

В настоящее время режим "свободного потока" действует только на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье.

Документ, разработанный совместно с госкомпанией "Автодор" может вступить в силу 1 сентября. В нем впервые вводится понятие "электронное средство регистрации проезда" (бесконтактный транспондер), объясняются термины "предоплатный" и "постоплатный" расчет за проезд, устанавливается зависимость тарифов от времени суток, дней недели, категории транспортного средства и способа оплаты.

Работа системы "свободный поток" (free flow) также подробно описана в документе, она позволяет проезжать платную трассу без остановок перед шлагбаумом, деньги автоматически списываются с транспондера, либо водитель должен сам оплатить проезд в течение нескольких дней после использования платной дороги.