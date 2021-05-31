Три микрорайона Краснодара на две недели останутся без горячей воды

С 31 мая в Краснодаре частично отключат горячую воду, на две недели ее лишатся жители Юбилейного микрорайона, часть жителей Славянского и Фестивального микрорайонов.

«На самой крупной котельной РОК-1, от которой ресурс получают больше 150 тысяч горожан, запланирован ряд масштабных работ», - пояснили в пресс-службе АТЭК.

В Юбилейном микрорайоне от горячей воды отключат 300 многоэтажек, добавили в аварийно-диспетчерской службе филиала АТЭК Краснодартеплоэнерго.

С 14 июня в Краснодаре начнутся более массовые отключения горячей воды.