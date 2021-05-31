В Карачаево-Черкесии подсчитывают ущерб от ливня с градом

Сильный ливень с градом, который накануне обрушился на Карачаево-Черкесию, нанес существенный урон сельхозпосевам и дорогам республики, - сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

"На территории Абазинского района размыло внутрипоселковые дороги в аулах Эльбурган и Инжич-Чукун, забиты придорожные канавы, нанесен ущерб сельхозпосевам. Работает комиссия по оценке ущерба", - говорится в информации чрезвычайного ведомства, передает "АиФ-Ставрополье".

От стихии также пострадал местный агрокомбинат.