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В Карачаево-Черкесии подсчитывают ущерб от ливня с градом

В Карачаево-Черкесии подсчитывают ущерб от ливня с градом

Сильный ливень с градом, который накануне обрушился на Карачаево-Черкесию, нанес существенный урон сельхозпосевам и дорогам республики, - сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России. 

"На территории Абазинского района размыло внутрипоселковые дороги в аулах Эльбурган и Инжич-Чукун, забиты придорожные канавы, нанесен ущерб сельхозпосевам. Работает комиссия по оценке ущерба", - говорится в информации чрезвычайного ведомства, передает "АиФ-Ставрополье". 

От стихии также пострадал местный агрокомбинат.

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Вестник Кавказа

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