Прогноз: лето в Узбекистане начнется 40-градусной жарой

По прогнозам синоптиков, в первые дни лета в Узбекистане установится жаркая и сухая, местами ветреная, погода.

1 и 2 июня в Каракалпакстане и Хорезмской области температура воздуха составит 33-38 градусов, 3 июня - 35-40 градусов, 4 июня - 30-35 градусов. В Бухарской и Навоийской областях также будет жарко, возможна облачность, лето начнется с 37-42 градусов, возможно усиление ветра.

Шквалистый ветер в начале лета возможен в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Будет сухо, до 34-39 градусов тепла.

Сильные ветра придут в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области, температура воздуха до 37-42 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях днем 33-38 градусов тепла, порывы ветра умеренные, 5-10 м/с.

Облачно и прохладно будет только в горных районах республики - плюс 23-28, сильный ветер до 17-22 м/с.