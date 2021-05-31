Цены на нефть снова ушли в рост

Мировые цены на эталонные сорта нефти сегодня утром снова пошли в гору в ожидании заседания ОПЕК, - свидетельствуют данные торгов.

Так, к 7:56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,54%, до $69,09 за баррель, а июльские фьючерсы на WTI дорожают на 0,62%, до $66,73 за баррель, - передает РИА Новости.

Заседания ОПЕК, которое пройдет уже завтра, определит вопросы поставок и дальнейшей нефтяной политики. Как полагают аналитики, ожидается, что ОПЕК будет придерживаться решения об увеличении добычи нефти в июле.

Также заметную долю оптимизма добавляет и восстановление спроса на топливо, которое является следствием постепенного снятия коронавирусных ограничений и увеличения мобильности.