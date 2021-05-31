Автоавария унесла жизнь человека в Астраханской области

Один человек скончался и один пострадал в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Приволжском районе Астраханской области.

По данным МЧС России по региону авария произошла в 6.06 мск на магистрали "с. Образцово – Травино – г. Астрахань".

В ведомстве также отметили, что розлива топлива на месте происшествия нет, а сама дорога не перекрыта для транспорта. В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, после столкновения маршрутка перевернулась, когда оказалась на обочине.