Мясников назвал болезни, запрещающие летать на самолетах

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил категории людей, которым нужно внимательно относиться к длительным перелетам, в их числе те, кто перенес коронавирус, а также злостные курильщики.

"Если вы перенесли тяжелый COVID, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально-заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет", - рассказал он в эфире "России 1", говоря об основных группах риска.

В этой связи он призвал тщательно готовиться к перелетам, которые продлятся более четырех часов.

Тем, кто находится в группе риска, врач посоветовал надевать в полет компрессионное белье, принимать аспирин и при необходимости поставить укол разжижающего кровь препарата перед авиарейсом.