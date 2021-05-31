Ставрополье утроило клубничные урожаи

В промышленных масштабах клубнику на Ставрополье выращивают одиннадцать хозяйств, в том числе семь крестьянско-фермерских хозяйств, сообщили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

Так, в прошлом, 2020 году, в регионе было собрано более 996 т садовой земляники, что втрое больше, чем в 2019 году, в том числе открытого грунта – свыше 246 т, защищенного грунта – 750 т.

Уточняется, что роста производственных показателей удалось добиться благодаря вводу в строй тепличного комплекса для круглогодичного выращивания ягод в Предгорном округе.