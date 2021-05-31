Маршрутка и легковушка столкнулись в Астраханской области

Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Приволжском районе Астраханской области, проинформировали в ГУМЧС России по региону, уточнив, что "есть пострадавшие".

"В 7.06 в Главное управление МЧС России по Астраханской области поступило сообщение, что в Приволжском районе, автодорога "село Образцово-Травино - город Астрахань" произошло ДТП с участием пассажирской газели и легкового автомобиля", - указано в опубликованном ведомством сообщении в Instagram.

Также сообщается, что розлива топлива нет, дорога не перекрыта, передает РИА Новости.