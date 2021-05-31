Водитель скрылся после ДТП в Казахстане

Два человека пострадали в результате автоаварии в районе Бутаковки Алматы. Как рассказали очевидцы происшествия, Mercedes-Benz Е-класса двигался по улице Бейсеуова в северном направлении с явным превышением скоростного режима, на повороте водитель не справился с управлением, и машина выехала на встречную полосу.

В результате произошло лобовое столкновение с Toyota RAV4, от удара Mercedes откинуло в сторону, он залетел на газон, а RAV4 отбросило назад и развернуло поперек дороги.

После столкновения водитель Mercedes скрылся с места ДТП. Один из пассажиров авто был задержан свидетелями случившегося, передает Sputnik Казахстан.

Пострадавшие госпитализированы. На месте работали сотрудники дорожной полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.