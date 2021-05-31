В Павлодаре полыхало 10 га дач

Пресс-секретарь департамента по ЧС области Айдана Жакупова сообщила о масштабном пожаре в Павлодаре, где горели участки и домики в дачном садоводстве "Металлург".

По ее словам пожар вспыхнул накануне на открытой территории садоводства по улицам Майская, Солнечная, Широкая и Черемуховая. Здесь горели камыш и сухая трава на общей площади 10 гектаров.

В результате ЧП выгорели деревянные конструкции пяти кирпичных дачных домиков на общей площади 75 кв м.

В настоящее время причины возгорание устанавливаются, передает Sputnik Казахстан.