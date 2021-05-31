В Грузии назвали особенности ситуации с коронавирусом в школах

Минобразования Грузии сообщает, что в настоящее время школьники продолжают уходить на "дистанционку" по просьбе родителей или же после обнаружения случаев коронавируса.

Сейчас в Грузии на дистанционном обучении в Грузии остаются 51 школа и 131 отдельный класс, отметили в ведомстве.

Уточняется, что за минувшие семь дней коронавирус подтвердился у 0,04% школьников, у учителей и административного персонала школ заболеваемость составила 0,2%.

Уменьшилось число учителей, относящихся к группе риска, изъявивших желание работать дистанционно, передает Sputnik Грузия, уточняя, что сейчас дистанционно уроки проводят 129 педагогов по всей стране.