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В Грузии назвали особенности ситуации с коронавирусом в школах

В Грузии назвали особенности ситуации с коронавирусом в школах

Минобразования Грузии сообщает, что в настоящее время школьники продолжают уходить на "дистанционку" по просьбе родителей или же после обнаружения случаев коронавируса.

Сейчас в Грузии на дистанционном обучении в Грузии остаются 51 школа и 131 отдельный класс, отметили в ведомстве.

Уточняется, что за минувшие семь дней коронавирус подтвердился у 0,04% школьников, у учителей и административного персонала школ заболеваемость составила 0,2%.

Уменьшилось число учителей, относящихся к группе риска, изъявивших желание работать дистанционно, передает Sputnik Грузия, уточняя, что сейчас дистанционно уроки проводят 129 педагогов по всей стране.

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Вестник Кавказа

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