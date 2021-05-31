Алматы потрясло два землетрясения

Казахстанскими сейсмологами зафиксированы два землетрясения в 257 и 232 км от Алматы.

Уточняется, что одно из них произошло на территории Казахстана. Первые подземные точки произошли накануне в 20.54, эпицентр землетрясения находился в 257 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана."Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.0", - говорится в сообщении.

Второе землетрясение произошло тремя часами позже, эпицентр находился в 232 км на юго-восток от Алматы на территории Киргизии.

Землетрясению был присвоен энергетический класс 9.5э, магнитуда MPV 4.3, глубина составляет 5 километров, передает Sputnik Казахстан.