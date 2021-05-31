Названы причины хронической усталости

Врач-терапевт Тина Петровская говоря об опасностях синдрома "хронической усталости" предупредила о том, что он провоцируют хронические заболевания.

По ее словам, данный синдром может быть следствием патологии щитовидной железы, а также недостатка витаминов в организме. Кроме того, к нему может привести употребление алкоголя, нарушение режима сна и питания и недостаточная физическая активность.

Тем не менее главная причина – это психологические нарушения, с которым должен работать специалист. Петровская подчеркнула, что комплексный подход является главным принципом лечения.