МИД РФ предупредил о возможности вовлечения SWIFT в "санкционную спираль"

Система SWIFT может быть вовлечена в "санкционную спираль" против российского руководства, предупредил Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он отметил, что угрозы отключить Россию от этой системы раздаются прежде всего из США и подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган, которым является Совет Безопасности ООН.

Далее Биричевский указал на то, что вводимые странами Запада санкции, это барьеры для защиты собственных производителей и "интересов на мировой арене", передает РИА Новости.