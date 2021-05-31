Американские ученые предупредили об угрозе COVID-26 и COVID-32

Ученые должны выявить причины возникновения COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, сообщил эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

По его словам, нынешняя пандемия является "третьей крупной эпидемией или пандемией коронавируса в XXI веке" после эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS.

В этой связи Хотез заявил о необходимости исследовать причины нового коронавируса непосредственно в Ухане, где началась эпидемия.