В Сириусе будут готовить олимпийский резерв

На федеральной территории Сириус появится экспериментальное училище олимпийского резерва, сообщил заместитель руководителя фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрий Савин.

Он пояснил, что училище откроется в 2022 году, в нем будут готовить резерв по десяти видам спорта.

Уникальным это учреждение сделает внедрение в процесс подготовки спортсменов различных тренировочных программ, испытаний новых образцов снарядов и экипировки. Также в училище будут применять новые подходы к сопровождению реабилитации, восстановлению и возвращению в спорт после травм, рассказал Савин, пишет ТАСС.

В Сириусе будут готовить спортсменов для фигурного катания, бобслея, скелетона, санного спорта, прыжков на лыжах с трамплина, легкой атлетики, триатлона, велоспорта, гребного и парусного спорта.

В училище будут принимать с 10 класса школы, срок обучения составит 3-4 года.