Обзор прессы Кавказа 24 - 30 мая

В прошлом году в Кабардино-Балкарии на каждого жителя республики произведено более 600 кг товарного молока высокого качества. Молочники КБР не только вышли на уровень самообеспеченности, но и занимают лидирующие позиции стране по данному показателю, отмечает газета "Кабардино-Балкарская правда".

По итогам 2020 года, в КБР объем производства молока в хозяйствах всех форм собственности составил 537,5 тыс. тонн, или 104,5% к уровню предыдущего года. Поголовье крупного рогатого скота на начало текущего года составило 271,2 тысяч, в том числе, около 135 тыс. коров. В личных подсобных хозяйствах населения и фермерских хозяйствах сосредоточено порядка 80% фуражных коров. В послании парламенту КБР глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обозначил в качестве приоритета в сфере АПК развитие племенного скотоводства, ориентированное на улучшение породного состава молочного стада республики на основе последних достижений науки и практики.

Как отметил первый зампредседателя правительства КБР Сергей Говоров, республика достигла уровня самообеспеченности по молоку в полном объеме еще в 2015 году, как это и было прописано в региональной "дорожной карте". Росту валового производства продукции способствовала государственная поддержка со стороны федерального и республиканского бюджетов, которая сделала отрасль достаточно привлекательной в плане инвестиций. "В плане развития молочного скотоводства у Кабардино-Балкарии завидные уникальные природно-климатические условия. Это, в первую очередь, высокогорные альпийские пастбища, где произрастает свыше ста видов естественных трав с удивительными целебными свойствами, что делает молоко и молочные продукты местных производителей экологически чистым натуральным продуктом. То есть у КБР, по итогам минувшего года, по товарному молоку не только существенное количественное преимущество, но и качественное конкурентное превосходство", – подчеркивает Сергей Говоров. Он уточнил, что для обеспечения и поддержания внутриреспубликанского рынка товарного молока в полном объеме требуется иметь в наличии порядка 106 тыс. продуктивных дойных коров. На сегодня эта цифра больше почти на 30 тысяч.

Согласно требованиям Минздрава РФ, рациональная норма потребления молока и молочных продуктов в пересчете на молоко в России составляет 325 кг на человека в год, в том числе 58 кг натурального молока. По данным Росстата, при населении КБР к началу года чуть более 866 тыс. человек, товарного молока было произведено по республике в объеме 537,5 тыс. тонн. Это на 275 кг больше рекомендуемой Минздравом РФ рациональной нормы и лучший показатель в стране. Получается, что по количеству потребляемого молока и молочных продуктов на душу населения в год КБР опередила таких мировых лидеров как Финляндия (470 кг) или Бельгия (370 кг). На достаточно высоком уровне поставлена в республике и переработка молока. Предприятиями всех форм собственности в 2020 году было переработано около 250 тыс. тонн продукции. Профильные предприятия КБР являются стабильными поставщиками молока и молочной продукции в Москву, Санкт-Петербург, а также в субъекты Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

* * *

На завершившейся в Минеральных Водах ХХI Российской выставке племенных овец дагестанские овцеводы завоевали все главные призы. Им присуждены 32 награды: 28 медалей различного достоинства получили представленные овцеводами республики породы, 2 медали – Федеральный аграрный научный центр (ФАНЦ) РД и два специальных приза от организаторов, пишет газета "Дагестанская правда".

В мероприятии, организованном Минсельхозом РФ, Национальным союзом овцеводов и правительством Карачаево-Черкесии, приняли участие порядка 70 ведущих отечественных племенных хозяйств по разведению овец и коз, руководители федеральных и региональных органов управления АПК, сельхозпроизводители и ученые. На территории выставочного центра "Минводы Экспо" были размещены павильоны овцеводческих хозяйств, оборудованы национальные подворья регионов, организованы выставка сельхозтехники и стенды научных учреждений страны.

Шестнадцать племенных овцеводческих хозяйств из 9 районов Дагестана привезли на выставку овец лучших пород: дагестанской горной, лезгинской, тушинской, андийской белой пород, а также новой породы – артлухский меринос. Был организован стенд научных разработок ФАНЦ РД в направлениях улучшения генетического потенциала МРС и повышения продуктивности пастбищных угодий. Абсолютным чемпионом выставки признана агрофирма "Согратль" Гунибского района. Ее руководителю Абдурахману Чураеву вручены ключи от нового автомобиля "Нива". Специальный переходящий приз Национального союза овцеводов получило КФХ "Архар" Буйнакского района. В целом активе дагестанских племенных овцеводческих хозяйств 9 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых наград. Одну золотую и одну серебряную медали получили ученые ФАНЦ РД за научное сопровождение инновационных проектов по улучшению генетического потенциала мелкого рогатого скота.

На научно-производственной конференции, в рамках выставки, посвященной вопросам развития отечественного овцеводства и козоводства, зампред правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в Дагестане сосредоточено 21,3% всего поголовья овец и коз России, производится более 25% всей шерсти в стране. По этим показателям республика занимает лидирующие позиции в России. Удельный вес продукции овцеводства в структуре стоимости всей продукции сельского хозяйства Дагестана составляет около 15%. Докладчик также остановился на вопросах опустынивания Кизлярских пастбищ и Черных земель и проводимой в республике работе по сдерживанию этих негативных процессов. Также он сообщил, что в Дагестане разработана Стратегия развития овцеводства и козоводства на период с 2020 по 2025 годы, которая предусматривает рост объемов продукции отрасли овцеводства и повышение ее рентабельности. Для достижения этих целей планируется улучшить породные и продуктивные качества овец и коз, восстановить деградированные зимние пастбища, сформировать материально-техническую базу.

* * *

Газета "Северная Осетия" отмечает, что за последние три года, с помощью механизмов лизинга и льготных инвестиционных кредитов, хозяйствами Северной Осетии приобретено 554 единицы техники на сумму 2,5 млрд рублей. В этом году перед началом весенне-полевых работ только сельхозтоваропроизводители Дигорского района приобрели 11 тракторов, 3 самоходных опрыскивателя и две сеялки. Все машины последнего поколения, высокопроизводительные. Обзавелись новыми машинами и сельхозтоваропроизводители Моздокского, Правобережного и других районов.

Вся приобретенная техника поставлена аграриям в рамках государственных программ, предусматривающих льготный режим для сельхозтоваропроизводителей, отмечают в Минсельхозе Северной Осетии. При этом максимально учитываются интересы сельхозтоваропроизводителей как по части процентных ставок, если это касается поставок в кредит, так и по срокам оплаты. Теперь важно, чтобы получатели машин и оборудования добросовестно в оговоренные сроки рассчитались с поставщиками за приобретенную сельскохозяйственную технику.

Как отмечает издание, в предыдущие годы, вследствие того, что механизм лизинга техники в республике практически отсутствовал, товаропроизводители приобретали сельскохозяйственную технику всего на 100–150 тыс. рублей в год. В последние годы, с введением этого механизма, наблюдается резкий рост количества приобретенных тракторов, комбайнов, посевных и почвообрабатывающих машин. В минувшем году сельхозтоваропроизводители получили 125 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Как считают в министерстве, высокие темпы поставок современных машин и оборудования для агропромышленного комплекса республики сохранятся и в ближайшей перспективе.

* * *

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту республики, обозначив основные векторы развития различных сфер жизни РЮО. Тезисы документа публикует газета "Южная Осетия".

Главное направление внешней политики Бибилов назвал сотрудничество с РФ. Российское присутствие по его словам, было и остается практически единственным сдерживающим фактором против возникновения нового кризиса с Грузией. Ключевым вопросом Женевских дискуссий президент отметил подписание с Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы в отношении Южной Осетии. Главным направлением внешнеполитической деятельности Бибилов обозначил всестороннее развитие интеграции и сотрудничества с РФ. При этом РЮО поддерживает отношения со всеми признавшими ее государствами, в их числе и с Сирией.

В Южной Осетии, по словам президента, обеспечение и укрепление обороноспособности было и остается одним из важнейших приоритетов государственности. Здесь он выделил значение взаимодействия югоосетинских и российских военнослужащих, которое призвано обеспечить оперативное и точное реагирование в случае военной угрозы. Президент отметил подписание соглашения между РЮО и РФ о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, а также для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсий. Кроме того, Бибилов подчеркнул, что размещение 4-й гвардейской военной базы РФ на территории РЮО — "отрезвляющий фактор для противника, мечтающего о реванше за катастрофическое крушение планов в августе 2008 года".

Затрагивая реализацию российской Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию РЮО, Анатолий Бибилов отметил, что за прошедшие месяцы в Цхинвале поднялись жилые корпуса, новое здание школы, работа идет по графику. В текущем году на полную мощность будет запущен вспомогательный водовод Ванат – Цхинвал. Это решит давнюю проблему нехватки питьевой воды в Цхинвале и близлежащих селах. Президент также поручил правительству завершить работы и подключить к электросетям республики резервную линию электропередачи через Рукский тоннель в октябре 2021 года. Президент отметил, что с 2018 года реализуется Закон РЮО "О льготном кредитовании малого и среднего предпринимательства". В 2021 году бюджет Фонда содействия льготному кредитованию определен в размере 49 млн рублей — на 20 млн больше, чем в 2020 году. Бибилов поручил правительству проработать шаги, позволяющие увеличивать сумму кредитования минимум на 10 млн рублей ежегодно.

Бибилов отметил повышение заработной платы, пенсий, академических стипендий и других социальных выплат. В ближайшее время планируется достичь повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы РЮО до уровня СКФО РФ в 2021 году. Президент поручил правительству обеспечить повышение пенсий на 6,6% с перерасчетом с января 2021 года. Он напомнил правительству и о поручении о повышении на 30% с 1 января 2021 года стипендий студентам ЮОГУ. Отдельным пунктом он выделил повышение качества подготовки специалистов в университете, расширение номенклатуры специальностей, интенсивное развитие научно-исследовательской деятельности, а также сотрудничество с РФ и другими государствами.

Здоровье нации – одна из главных задач государства. Президент напомнил как о накладках в Минздраве при пандемии, так и о плюсах в работе медиков, выделив вклад российских врачей и службы, осуществляющей функции санитарно-эпидемиологического надзора. Он выразил недовольство темпами вакцинации российской вакциной Sputnik V и поручил проработать вопрос.

* * *

В прошлом году, после открытия границы с Россией, закрытой из-за пандемии, с августа по октябрь Абхазию посетили более 600 тыс. человек. В связи с этим, и учитывая ход бронирования туров, в 2021 году в республику ожидается приезд до 1,5 млн туристов, информирует "Спутник-Абхазия". За майские каникулы курорты страны посетили более 150 тыс. человек. Об этом отмечалось и на Международном турфоруме "Абхазия - страна души", который прошел с 13 по 15 мая в Сухуме. В нем приняли участие представители туриндустрии и журналисты из 60 регионов России.

По мнению президента страны Аслана Бжания, для привлечения трех миллионов туристов в год к 2030 году, как это заложено в проекте Стратегии развития туризма в республике, Абхазия должна создать хотя бы 60 тыс. койко-мест. Плюс необходима транспортная инфраструктура. Помимо аэропорта, надо будет задействовать морское сообщение. "Я обсуждал это с руководством Администрации президента России, есть предложение уже в этом году включить Сухумский порт в черноморские круизы. Возобновление морского сообщения имеет для нас огромное моральное значение: люди должны видеть, что наши контакты расширяются, что мы все препоны убираем", - добавил он. Президент считает, что Абхазия не останется без туристов и после открытия границ популярных среди российских туристов курортов. "Мы хотим создать такой продукт, который будет постоянно востребован. Продукт, рассчитанный на небогатого туриста. Мы же рядом: сел в машину с семьей - и поехал. Главное - создать хорошие условия", - считает он. По словам Бжания, "невозможно найти такую же экологию, как в Абхазии, которая не испорчена".

Газета "Республика Абхазия" сообщила, что на днях в Сухуме президент встретился с руководителем Росавиации Александром Нерадько. Вопрос восстановления работы аэропорта ранее обсуждался на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжания в Сочи в ноябре прошлого года. Сейчас Нерадько приехал в Абхазию, чтобы осмотреть аэропорт и лично оценить состояние комплекса. Для решения вопроса возобновления воздушного сообщения создана рабочая группа из представителей профильных ведомств двух стран. Взаимодействие носит конструктивный характер и в настоящее время переходит в практическую плоскость: разработана дорожная карта, ведутся консультации с проектными организациями.