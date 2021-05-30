За четыре года в Сочи построят около 50 школ и детских садов

В городе-курорте Сочи к 2025 году возведут около 50 объектов отрасли образования, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уже в текущем 2021 году в городе откроются три школы на 1200 мест и два детсада на 240 мест. Также в текущем году начнут строить спортзал в Кудепсте, два спортивных зала в общеобразовательных школах, - передает "АиФ-Юг".

В будущем 2022 году в микрорайоне Мамайка завершат школу на 800 мест, а на участке площадью более 30 тыс кв м раскинутся восемь учебных корпусов, летний оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания, а также стадион с тренажерами и баскетбольной площадкой.

Также в крае по местным программам и национальным проектам уже строят более 30 школ и 15 детских садов, - добавили в администрации.