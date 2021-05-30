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Улицы Железноводска осветят "по-умному" - СМИ

Улицы Железноводска осветят &quot;по-умному&quot; - СМИ

В Железноводске в рамках цифровой платформы "Умный город" создают проект интеллектуального уличного освещения с применением энергосберегающих технологий, - сообщают СМИ.

Система будет управляться из ситуационного центра "Умного города", где в режиме реального времени будет показываться актуальная карта уличного освещения, - сообщает "Сайт Ставрополя 1777".

Новую систему планируется ввести в строй до конца года.

Власти рассчитывают, что она позволит существенно сэкономить за счет современных энергосберегающих технологий и сократить время выявления и устранения нарушений в работе системы уличного освещения.

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Вестник Кавказа

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