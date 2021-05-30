Власти Дагестана достроят гостиницу в туркомплексе "Золотые дюны"

Власти Дагестана возобновили строительство гостиницы в туристско-рекреационном комплексе "Золотые дюны" в Кизлярском районе Дагестана для семейного отдыха.

"Уже построен цокольный и первый этаж 3-этажной гостиницы, объездная и подъездная дороги, объекты энергетического хозяйства и канализации, подведены вода и газ. Работы стартовали по новому плану-графику, рассчитанному до 2023 года, готовятся документы для получения земельного участка в аренду", - сообщили в пресс-службе главы Дагестана, передает "Это Кавказ".

Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса на 200 мест, двухэтажного гостиничного комплекса на 35 мест, шести жилых корпусов-коттеджей на 120 мест, спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком и детскими площадками, волейбольными и теннисными площадками, а также клуба, столовой и автостоянки.

Строительство комплекса в селе Крайновка началось в 2017 году, а с 2018 по 2020 год оно было приостановлено из-за финансовых трудностей. Теперь инвестор реанимировал проект.

Новую гостиницу в рамках проекта собираются построить к 2023 году.