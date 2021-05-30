У Адыгеи будет собственная агробиохимическая лаборатория

В скором времени в Адыгее построят лабораторию по проведению экспресс-анализов почвы и растений, - сообщает пресс-служба правительства республики.

Проект планирует реализовать ООО "Агробиохимическая лаборатория". Решение о строительстве было принято сегодня на заседании координационного Совета по экономической политике.

"В рамках проекта планируется построить лабораторию и внедрить автоматизированную линию для проведения массовых экспресс-анализов почвы и растений. На основании полученных результатов будет автоматически формироваться карта-задание под используемую в конкретном хозяйстве технику для дифференцированного внесения удобрений", - отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".

Создание лаборатории будет способствовать повышению урожайности сельхозкультур, - говорится в сообщении.