В Севастополе показали проект аэротакси будущего

В крымском Севастополе проходит выставка "Интеллект машин и механизмов", одним из экспонатов которой стал проект российского беспилотного аэротакси.

Разработчики проекта - "Проблемная лаборатория "Турбомашины" и НИЛ "Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем", передает РИА Новости.

"Новые принципы аэродинамики, которые позволяют построить такую примерно форму: несущий фюзеляж, интересная силовая установка. Такие машины, только в четыре раза больше, могут быть прообразом аэротакси", - рассказал представитель разработчика - "Проблемная лаборатория "Турбомашины" и НИЛ "Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем" на стенде проекта, передает РИА Новости.

Аэротакси сможет разгоняться до 200 км/ч. Его взлетная масса - 840 кг, полезная нагрузка – до 200 кг, дальность полета - до 200 км, а по транспортной производительности и стоимости летного часа российский беспилотник будет вдвое превосходить американский легкий коммерческий вертолет Robinson 44.

Сейчас разработка проходит испытания, по итогам которых планируется создать полноценный прототип.