На Кубани вышел фотоальбом о ФК "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" начал продажу книги, в фотографиях рассказывающей о его истории - 458-страничный фолиант называется "Краснодар. Фотоальбом. Первое издание".

"Год назад мы устраивали в парке фотовыставку о жизни нашего клуба. В ходе ее подготовки мы поняли, что классных фотографий у нас гораздо больше любого разумного выставочного лимита. И тогда Сергей Галицкий предложил выпустить это всё в виде фотокниги", - рассказал на презентации издания коммерческий директор ФК "Краснодар" Арам Фундукян.

В подготовленную агентством Ruport книгу вошли не только подробные фоторепортажи о значимых событиях на протяжении практически всей истории клуба, большие главы в ней посвящены "фотопрогулкам" по клубному стадиону, прилегающему парку и другим местам, куда так просто не попасть: спортивной академии и тренировочной базе в поселке Читук. Архитектуру снимал Илья Иванов, виды с квадрокоптера - Александр Соловьев, а все остальное - штатный фотограф футбольного клуба Андрей Шрамко.