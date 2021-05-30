Спортсменов-олимпийцев обяжут взять на себя все риски по COVID-19

Международный олимпийский комитет (МОК) обяжет спортсменов, которые собираются принять участие в Олимпийских играх в Токио, отказаться от претензий по организации соревнований, связанных с коронавирусом COVID-19.

В документе, который есть в распоряжении Kyodo, говорится, что все риски из-за возможной угрозы здоровью спортсмены берут "под свою ответственность". Под этим пунктом должен подписаться каждый участник Олимпиады, передает Sports.ru.

Как отметила главный операционный директор МОК Лана Хаддад, на сегодняшний день ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не может дать гарантий в случае с инфекцией. "Это риск, который мы все на себя берем", - сказала она.

"Несмотря на предпринятые меры, мы не можем избавиться от всех рисков и последствий, поэтому вы соглашаетесь участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх на свой собственный риск", - сказано в документе.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 168 млн, из них более 3,5 млн человек скончались.