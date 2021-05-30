Восемь новых электростанций запустят в Узбекистане в этом году

Восемь электростанций начнут действовать в Узбекистане до конца года, такое сообщение распространило министерство энергетики страны.

Как передает Кун.Uz, за этот срок мощность генерации в электроэнергетической сфере планируется довести с 14 тыс до 15,8 тыс МВт, по сравнению с 2016 годом она вырастет более чем в 1,5 раза.

С данной целью в октябре в Ташкентской области будет введена в эксплуатацию ТЭС мощностью 240 МВт, в Хорезмской области - газопоршневая электростанция (174 МВт), в Навоийской области - солнечная электростанция (100 МВт).

В декабре в Ташкентской области заработают две ТЭС общей мощностью 470 МВт, в Бухаре - электростанции мощностью 270 МВт, в Кашкадарье - 220 МВт.

Кроме того, в Самаркандской области предполагается до конца года запустить солнечную электростанцию в 100 МВт.

При этом на вновь созданных мощностях в осенне-зимний период будет вырабатываться 4 миллиарда 600 млн КВт/ч электроэнергии (годовая производственная мощность 12 млрд КВт/ч).