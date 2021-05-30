Екатеринбургский стрелок задержан
Мужчина, устроивший стрельбу по прохожим в Екатеринбурге, задержан, - сообщили в полиции.
Возле дома, с балкона которого вел огонь "екатеринбургский стрелок", затем раздался взрыв - передает ТАСС.
Был слышен звук взрыва, а из окна дома, где шла стрельба, повалил дым. Как сообщил источник в правоохранительных органах, в ходе штурма стрелявшего были использованы светошумовые гранаты, сам преступник был задержан – им оказался бывший полицейский.
Ранее он разослал знакомым сообщение, в котором предупредил их о своих намерениях, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Преступник написал, что собирается "всех пострелять, потому что надоела жизнь", - передает РИА Новости
Злоумышленник ранил сотрудника Росгвардии и девочку. Их обоих госпитализировали. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.
На месте преступления работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу.
Вестник Кавказа
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