Екатеринбургский стрелок задержан

Мужчина, устроивший стрельбу по прохожим в Екатеринбурге, задержан, - сообщили в полиции.

Возле дома, с балкона которого вел огонь "екатеринбургский стрелок", затем раздался взрыв - передает ТАСС.

Был слышен звук взрыва, а из окна дома, где шла стрельба, повалил дым. Как сообщил источник в правоохранительных органах, в ходе штурма стрелявшего были использованы светошумовые гранаты, сам преступник был задержан – им оказался бывший полицейский.

Ранее он разослал знакомым сообщение, в котором предупредил их о своих намерениях, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Преступник написал, что собирается "всех пострелять, потому что надоела жизнь", - передает РИА Новости

Злоумышленник ранил сотрудника Росгвардии и девочку. Их обоих госпитализировали. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

На месте преступления работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу.