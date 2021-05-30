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Иран потратит $125 млн на покупку 16 млн доз вакцины от COVID-19

Иран потратит $125 млн на покупку 16 млн доз вакцины от COVID-19

Иран закупит 16 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 в рамках инициативы COVAX (международный механизм, запущенный ВОЗ для поставки вакцин от коронавируса). Об этом сообщил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан.

По его словам, необходимая лицензия выдана на предоставление $125 млн из иранских денежных активов в Ираке и перевод этой суммы в европейский банк.

"Ожидается, что вакцина будет передана Министерству здравоохранения и медицинского образования к концу этой недели", - цитирует министра агентство IRNA.

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Вестник Кавказа

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