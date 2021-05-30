В Бухаре открылась выставка художника Музаффара Абдуллаева

Сегодня, в воскресенье, 30 мая, в Бухаре открылась выставка известного узбекского художника Музаффара Абдуллаева.

"Мастер представил серию ранних работ бытовой жизни бухарских жителей и самобытность региона. Зрителю откроется вид на неповторимую палитру и мастерство автора, который отобразил на холсте поистине удивительную флору солнечной Бухары", - говорится в пресс-релизе, передает Sputnik Узбекистан.

Экспозицию в пространстве Art Residence Bukhara предоставила галерея Bonum Factum при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству, а также компании Wondernet Express. Выставка продлится ровно месяц, до 30 июня, и будет сочетать в себе несколько периодов творчества художника: от раннего (1980 года) до нынешнего.